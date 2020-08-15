В Литве зафиксировали 34 новых случая коронавируса

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В субботу в Литве за последние сутки зафиксировали 34 новых случая коронавируса.
Представитель Национального центра общественного здравоохранения Диана Брунявичене сказала LRT, что больше всего новых случаев установлено в Вильнюсском и каунасском округах.
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