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В субботу в Литве за последние сутки зафиксировали 34 новых случая коронавируса.
В Литве зафиксировали 34 новых случая коронавируса
© DELFI / Orestas Gurevičius

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Диана Брунявичене сказала LRT, что больше всего новых случаев установлено в Вильнюсском и каунасском округах.

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