В Литве зафиксировали 30 новых случаев коронавируса

В настоящее время 617 человек по-прежнему болеют, 1705 выздоровели.

81 человек умер, 13 человек скончались по другим причинам.

В настоящее время в изоляции находятся 3173 человека. С 1 июня в Литве зарегистрировано 154 привозных случая.

За прошедшие сутки в лабораториях протестировано 2452 образца, всего на данный момент проверено 578 тысяч 700 образцов.