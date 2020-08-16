В Литве зафиксировали 30 новых случаев коронавируса

В настоящее время 617 человек по-прежнему болеют, 1705 выздоровели.
81 человек умер, 13 человек скончались по другим причинам.
В настоящее время в изоляции находятся 3173 человека. С 1 июня в Литве зарегистрировано 154 привозных случая.
За прошедшие сутки в лабораториях протестировано 2452 образца, всего на данный момент проверено 578 тысяч 700 образцов.
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