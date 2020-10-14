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За минувшие сутки в Литве зафиксировали 139 случаев коронавируса и три смерти (всего 109).
В Литве зафиксировали 139 случаев коронавируса и три смерти
© Tomas Preikša

До сегодняшнего дня всего в Литве установлено 6505 случаев инфекции, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Коронавирусом на данный момент болеет 3461 человек.

Скончались 109. 32 больных скончались по иной причине.

От COVID-19 выздоровели 2903 человека.

В изоляции находятся 34 747 человек.

С 1 июня зафиксировали 324 привозных случая.

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