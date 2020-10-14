В Литве зафиксировали 139 случаев коронавируса и три смерти

До сегодняшнего дня всего в Литве установлено 6505 случаев инфекции, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Коронавирусом на данный момент болеет 3461 человек.
Скончались 109. 32 больных скончались по иной причине.
От COVID-19 выздоровели 2903 человека.
В изоляции находятся 34 747 человек.
С 1 июня зафиксировали 324 привозных случая.
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