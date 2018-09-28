В Литве задержаны 4 нелегальных мигранта из Вьетнама

В четверг при проверке в Лаздийском районе водитель пытался скрыться от пограничников, через несколько километров пограничники его догнали.

В машине находились двое мужчин и женщина с вьетнамскими паспортами в мокрой одежде. Еще один пассажир представился гражданином Вьетнама.

В документах иностранцев не было шенгенских виз.

Начато досудебное расследование незаконного провоза людей через государственную границу. За это грозит лишение свободы до шести лет.