В Литве задержаны 4 нелегальных мигранта из Вьетнама

Литовские пограничники задержали гражданина Латвии, который в автомобиле Toyota Avensis провозил четырех нелегальных мигрантов из Вьетнама.
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В четверг при проверке в Лаздийском районе водитель пытался скрыться от пограничников, через несколько километров пограничники его догнали.

В машине находились двое мужчин и женщина с вьетнамскими паспортами в мокрой одежде. Еще один пассажир представился гражданином Вьетнама.

В документах иностранцев не было шенгенских виз.

Начато досудебное расследование незаконного провоза людей через государственную границу. За это грозит лишение свободы до шести лет.

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