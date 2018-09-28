В четверг при проверке в Лаздийском районе водитель пытался скрыться от пограничников, через несколько километров пограничники его догнали.
В машине находились двое мужчин и женщина с вьетнамскими паспортами в мокрой одежде. Еще один пассажир представился гражданином Вьетнама.
В документах иностранцев не было шенгенских виз.
Начато досудебное расследование незаконного провоза людей через государственную границу. За это грозит лишение свободы до шести лет.
Выложенное в фейсбук видео разоблачило нечестные действия рабочих
Начало реконструкции главной улицы литовского города...
Министерство: минимум предлагается поднять до 430 евро, однако реально он составит 555 евро (2)
Поскольку объединяющий правительство, работодателей и...
390 000 жителей Литвы живут в нищете (23)
В Литве по доходам ниже уровня абсолютной нищеты в 2017...
В Литве задержаны 4 нелегальных мигранта из Вьетнама
Литовские пограничники задержали гражданина Латвии ,...
TOP новостей
Отопление подорожает: на сколько и почему увеличится цена (39)
В начале этого отопительного сезона значительно...
Что ждет больницы – пока неизвестно, но мнение жителей однозначное (16)
Минздрав Литвы планирует реформу больниц,...
Выложенное в фейсбук видео разоблачило нечестные действия рабочих
Начало реконструкции главной улицы литовского города...
Сейм Литвы призвал ПАСЕ не восстанавливать права России (142)
Парламент Литвы специальной резолюцией призвал...