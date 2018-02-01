Арестованные подозреваются в том, что передавали информацию о военных и стратегических объектах по заказу разведывательных служб России.

Подозреваемые арестованы в рамках двух отдельных досудебных расследований. Двое из подозреваемых раньше служили в Вооруженных силах (ВС) Литвы, один из них работал в ВВС Литвы.

В рамках первого расследования подозрения предъявлены жителю города Шяуляй - гражданскому служащему, который раньше работал в ВВС Литвы, и гражданину Литвы, у которого есть постоянный вид на жительство в зарубежном государстве.

В рамках второго расследования подозрения предъявлены гражданину Литвы, который "за вознаграждение передавал информацию о военных объектах, связанных с Военно-морским флотом", сказал журналистам глава криминальной полиции Роландас Кишкис.

Правоохранительные органы Литвы начали расследование на основании информации военной разведки, в ходе расследования были проведены десятки обысков.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Глава военной разведки Литвы, полковник Рямигиюс Бальтренас сказал на пресс-конференции в четверг, что подозреваемые располагали незасекреченной информацией.

"Несмотря на то, что деяние - шпионаж совершалось путем передачи незасекреченной информации и задержанным лицам не было необходимости иметь разрешения на работу с засекреченной информацией, это не отрицает опасности самого деяния шпионажа и его угрозы для безопасности государства", - сказал Р. Бальтренас.

По его словам, так производился сбор информации о других лицах, которых предположительно можно было бы завербовать.

"Мы предупреждаем всех граждан Литовской Республики, что угроза вербовки, особенно при посещении не входящих в НАТО государств, всегда остается, и гражданам ЛР следует быть очень внимательными и бдительными, и если они почувствуют, что есть признаки вербовки, разговоров о работе на зарубежные государства, то следует незамедлительно информировать разведывательные службы ЛР. Это не только позволит предотвратить и уменьшить возможные последствия для безопасности Литовского государства, но одновременно пойдет на благо этих же самых граждан Литвы", - сказал Р. Бальтренас на пресс-конференции.

Как сообщает прокуратура, за период с 2014 года в Литве раскрыто в общей сложности 12 человек, которые подозреваются в шпионаже. Пять человек уже осуждены и получили сроки лишения свободы.