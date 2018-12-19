В Вильнюсе 18 декабря был задержан гражданин России Валерий Иванов, эту информацию BNS подтвердила представитель Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.
© DELFI / Tomas Vinickas

Подробная информация о задержании появится в среду.

МИД России на своей странице в Facebook объявил, что "посольство России в Литве активно выясняет обстоятельства, связанные с задержанием гражданина России Иванова 18 декабря".

Статьи по теме:
Суд: бывший лидер "Единства" Иванов обоснованно наказан за портрет Сталина  (116)
Суд наказал бывшего лидера "Единства", демонстрировавшего плакат с изображением Сталина  (90)

Указано, что хотят "организовать срочную встречу консула". В июне 2016 года Иванов был допрошен по делу о 13 января.

Иванов давал показания в суде по-русски, его слова переводил переводчик. Мужчина рассказал суду, что окончил Варшавский университет, в Литве возглавлял организацию "Единство". В организации были люди разных национальностей, она действовала в Клайпеде, Шяуляй, Каунасе. 3 ноября 1988 года состоялась первая встреча членов "Единства", на которой Иванова уполномочили возглавить организацию.

"Мы использовали только методы политической борьбы. Это была моя принципиальная установка. Я категорически отказался от создания силовых структур или содружеств, поскольку в стране действовало МВД, отвечающее за безопасность. Мы проводили митинги, писали петиции, печатали тексты в газетах", – сказал в суде Иванов.

Иванов в июле 1997 года был осужден за клевету на жертв 13 января 1991 года. В книге "Литовская тюрьма" он утверждал, что жертвы 13 января - это фальсификация, а советская армия в Вильнюсе не убила ни одного защитника. Он был приговорен к году заключения и отбывал срок в тогдашней Алитусской колонии строгого режима.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Экс-лидер "Единства" Иванов: не понимаю, как в Литве могут не чтить Сталина (113)

Экс-лидер организации "Единство" Валерий Иванов...

Ведется расследование в отношении Иванова, державшего портрет Сталина (222)

Бывший лидер просоветской организации "Единство"...

В Литве отметили День победы, Иванов принес портрет Сталина Бывшего лидера "Единства" люди не поддержали (284)

9 мая Антакальнисское кладбище в Вильнюсе традиционно...

Общество

Источники: литовская правоохрана задержала Палецкиса (6)

Литовская правоохрана задержала бывшего председателя...

Бастовавшие в министерстве учителя планируют покинуть здание

19 декабря готовятся проводы учителей, которые провели в...

Погода в Литве будет по-настоящему зимней

Самые обильные осадки в Литве уже в прошлом. В среду...

В Литве задержан бывший лидер организации "Единство" Валерий Иванов (42)

В Вильнюсе 18 декабря был задержан гражданин России...

Депутат Робертас Шаркницкас оказался в Сантаришкской клинике (8)

Депутат Робертас Шаркницкас 17 декабря вечером оказался...

TOP новостей

В Литве задержан бывший лидер организации "Единство" Валерий Иванов (42)

В Вильнюсе 18 декабря был задержан гражданин России...

Источники: литовская правоохрана задержала Палецкиса (6)

Литовская правоохрана задержала бывшего председателя...

Литва определилась: терминал СПГ будут выкупать  потребуется кредит в 308 млн. евро (541)

Клайпедский плавучий терминал сжиженного природного...

В следующем году у работодателей в Литве появится повод не повышать зарплаты (39)

В 2019 году в результате налоговой реформы увеличатся...

Бастовавшие в министерстве учителя планируют покинуть здание

19 декабря готовятся проводы учителей, которые провели в...