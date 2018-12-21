Как сообщил национальный транслятор LRT, суд выдал разрешение 17 декабря, а 19 декабря комиссия решила дать обязательные указания поставщикам сетевых услуг, чтобы исключить возможность доступа к информации на сайтах, которые распространяют телевизионные программы в интернете, поскольку они об этом не уведомляли LRTK, как того требует закон.
Комиссия установила, что веб-сайты www.lt-tv.us, www.ittv.us, www.climetv.eu, www.play2pay.info, astra.play2pay.info, rus.play2pay.info, europe.play2pay.info распространяли телепрограммы незаконно.
Согласно закону, лица, желающие показывать потребителям Литвы телепрограммы в интернете, должны сначала уведомить об этом LRTK, представив сообщение в соответствии с утверждённой им формой.
В противном случае комиссия имеет право дать обязательные указания поставщикам сетевых услуг, дабы исключить возможность доступа к веб-сайтам, которые занимаются незаконной деятельностью.
LRTK впервые предприняла аналогичные действия в мае, когда были даны обязательные указания сайтам www.samorodok.tv, www.onelike.tv, www.freeintertv.com, www.tvtune.net, www.lttv.us, www.megogo.net.
Согласно сообщению LRTK, те, кто пытается подключиться к вышеупомянутым веб-сайтам, будут, как и прежде, перенаправлены на созданный комиссией информационный веб-сайт stop.rtk.lt.
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