В Литве за выходные в другой муниципалитет не впустили 10 000 автомобилей

"Можно смело утверждать, что больше 10 000 автомобилей вернули, им не разрешили въезд", – сказал в понедельник LRT заместитель генкомиссара Арунас Паулаускас.

По его словам, полиция на блокпостах слышала самые разные версии, люди наивно думали, что никто не проверит сочиненные ими истории, "но я хочу подчеркнуть, что полицейские вели себя принципиально, многих водителей тщательно проверили и пропустили лишь тех, у кого на это было право. Видимо, поэтому многих не пропустили".

Напомним, что ограничение на поездки между муниципалитетами в Литве ввели с 16 декабря по 3 января, цель - сокращение масштабов распространения COVID-19. Массово посты будут работать в выходные дни и в праздники.

В минувшие выходные работали больше 900 экипажей полиции. Им помогали стрелки, пограничники, военная полиция.

В рабочие дни контроль будет не таким масштабным. "В рабочие дни мы снижаем интенсивность контроля, поскольку у большинства людей все же есть разрешение на переезд, у многих есть справки о работе в другом муниципалитете", – сказал Паулаускас.

"Полностью контроль не прекращается. Посты могут быть то тут, то там, могут проверить людей в любом месте", – прибавил он.

Массовый контроль снова будет проведен с 13 ч. 23 декабря до 21 ч. 27 декабря и с 13 ч. 31 декабря до 21 ч. 3 января.