Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы, бывший офицер КГБ Михаил Головатов - на 12 лет лишения свободы.

Приговор оглашен в отношении 67-ми граждан России, Беларуси и Украины, они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдавать. Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Ю. Мель приговорен к семи годам лишения свободы. В срок наказания засчитан срок его задержания, поэтому, если приговор не будет изменен, он выйдет на свободу через два года.

Г. Иванов осужден на четыре года лишения свободы, он может находиться на свободе до вступления приговора в силу – в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста.

Г. Иванов не согласен с приговором, его адвокат обещала обжаловать приговор. Еще несколько адвокатов тоже объявили, что обжалуют приговор.

Назначенные наказания ВОС обосновал международным правом, постановлениями Конституционного суда (КС), Уголовным кодексом (УК) Литвы.

По мнению суда, события 1991 года были агрессией СССР против Литвы.

"В отношении международного права в 1940–1990 годах Литовская Республика (ЛР) была оккупированным государством, (...) указанный период следует определять как продолжительную агрессию СССР против ЛР. (...) В 1990 – 1991 годах СССР продолжал в Литве начатую в 1940 году агрессию", - указал суд.

По мнению суда, действия советских военных в январе 1991 года соответствуют предусмотренным в международном праве преступлениям против человечности.

"Совершенные обвиняемыми преступные деяния во время их совершения считались преступлениями на основании общих принципов права, которые являются общепризнанными цивилизованными народами, поэтому следует считать необоснованными аргументы обвиняемых в том, что во время совершения преступления в национальном праве не была предусмотрена ответственность за совершение преступления против человечности", - заявил ВОС.

По его словам, при подготовке захвата в Вильнюсе гражданских объектов в январе 1991 года планировались человеческие жертвы.

"(...) перед операцией в отношении объектов производилась разведка, количество и виды единиц военной техники. Численность участвующих военнослужащих и состав частей планировались с учетом числа защищающих объекты гражданских лиц. Очевидно, что при привлечении для штурма выбранных важных объектов военной техники, то есть танков, БТР, ПВО и т. п., при выдаче военнослужащим боевых патронов, в том числе и c пулями со смещенным центром тяжести, при выдаче им взрывных устройств и других средств для поражения людей, намечались и жертвы среди гражданского населения, и они были целью", - говорится в приговоре.

Суд подчеркнул, что убийства гражданских лиц во время военной операции были "не случайными преступлениями, а последовательно, заранее спланированной и предусмотренной частью крупномасштабного и системного нападения на мирных жителей во исполнение политики Советского Союза и его партийной организации - коммунистической партии, целью которой было сохранить Литву в составе Советского Союза".

Суд объявил, что отклонил гражданские иски двух потерпевших о возмещении неимущественного ущерба.

Иск Генеральной прокуратуры о причинении Литовскому государству ущерба на сумму более 11 млн евро суд оставил без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

По причине большого интереса в зал заседания суда были допущены лишь заранее зарегистировавшиеся лица, поэтому российские дипломаты и часть журналистов оказались за дверьми.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.