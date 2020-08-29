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За последние сутки в Литве подтверждено 29 новых случаев коронавируса.
В Литве за сутки зафиксировали 29 новых случаев коронавируса
© Vidmantas Balkūnas

12 случаев выявлено в Вильнюсском уезде, 7 - в Каунасском уезде, 5 случаев - в Паневежском уезде, 3 - в Клайпедском уезде, по 1 - в Алитусском и Тельшяйском уездах. Было зарегистрировано 3 привозных случая из Украины, Великобритании и Италии. 11 случаев связаны с ранее зарегистрированными случаями заболевания. Обстоятельства заражения других пока неизвестны.

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