В Литве за сутки зафиксировали 29 новых случаев коронавируса

12 случаев выявлено в Вильнюсском уезде, 7 - в Каунасском уезде, 5 случаев - в Паневежском уезде, 3 - в Клайпедском уезде, по 1 - в Алитусском и Тельшяйском уездах. Было зарегистрировано 3 привозных случая из Украины, Великобритании и Италии. 11 случаев связаны с ранее зарегистрированными случаями заболевания. Обстоятельства заражения других пока неизвестны.