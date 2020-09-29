В Литве за сутки установили 88 новых случаев коронавируса

Всего в Литве коронавирус подтвержден у 4578 человек.

До сих пор болеют: 2118

Еще 19 больных скончались по другим причинам

Выздоровели: 2349

В изоляции находятся: 22 976 человек

С 1июня зафиксировано 269 привозных случаев.