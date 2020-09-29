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За минувшие сутки в Литве установили 88 новых случаев коронавируса (COVID-19), до 29 сентября эта болезнь унесла жизни 92 человек.
В Литве за сутки установили 88 новых случаев коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Всего в Литве коронавирус подтвержден у 4578 человек.

До сих пор болеют: 2118
Еще 19 больных скончались по другим причинам
Выздоровели: 2349
В изоляции находятся: 22 976 человек

С 1июня зафиксировано 269 привозных случаев.

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