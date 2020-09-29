aA
За минувшие сутки в Литве установили 88 новых случаев коронавируса (COVID-19), до 29 сентября эта болезнь унесла жизни 92 человек.
Всего в Литве коронавирус подтвержден у 4578 человек.
До сих пор болеют: 2118
Еще 19 больных скончались по другим причинам
Выздоровели: 2349
В изоляции находятся: 22 976 человек
С 1июня зафиксировано 269 привозных случаев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Макрон в Вильнюсе встретился со Светланой Тихановской "Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах" (165)
Находящийся с визитом в Литве президент Франции...
Не все эпидемиологи в Литве выдерживают нагрузку: работы больше чем во время карантина (13)
Во вторник утром парламентская фракция оппозиционной...
В Литве за сутки установили 88 новых случаев коронавируса (12)
За минувшие сутки в Литве установили 88 новых случаев...
Эксперимент в Дзукии: сколько грибов можно собрать за один час (2)
Журналист задался вопросом, сколько грибов в...
Макрон в Вильнюсе: Россия должна дать объяснения в связи с отравлением Навального (58)
Находящийся с визитом в Вильнюсе президент Франции...