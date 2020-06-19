В Литве за сутки установили 8 новых случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 19 июня:

В Литве коронавирус подтвержден у: 1792 человек

Больны: 244

За прошедшие сутки: 8 новых случаев

Количество скончавшихся: 76

Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10

Выздоровели: 1462

В изоляции находятся: 208