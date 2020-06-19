В Литве за сутки установили 8 новых случаев коронавируса

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В Литве за последние сутки установили 8 новых случаев коронавируса.
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По данным Национального центра общественного здравоохранения на 19 июня:
В Литве коронавирус подтвержден у: 1792 человек
Больны: 244
За прошедшие сутки: 8 новых случаев
Количество скончавшихся: 76
Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10
Выздоровели: 1462
В изоляции находятся: 208
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