aA
Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему растет. По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), за сутки установили 776 новых случаев коронавируса и три смерти.
В Литве за сутки установили 776 новых случаев коронавируса и три смерти
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным НЦОЗ на 12 ч. 28 октября:

В Литве подтверждены: 12 138 случаев
Болеют: 7440
За последние сутки заболели: 776
От коронавируса скончались: 144
По другим причинам умерли еще: 52 человека
Выздоровели: 4502
В изоляции находятся: 28 077

С 1 июня в Литве зафиксировали 393 привозных случаев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Просчитаны три сценария: без полного карантина болезнь будет распространяться очень быстро (10)

В соответствии с оптимистическим сценарием, если...

В Шилуте коронавирус унес жизнь врача: перед смертью женщина жаловалась, что ей тяжело дышать (4)

Во вторник после обеда в Шилуте стало известно о том,...

Президент Литвы: пандемия коронавируса не должна увеличивать социальное отчуждение (2)

Президент Гитанас Науседа сказал, что в контексте...

Требование президента Литвы к новой власти: план по коронавирусу должен быть сразу (25)

Президент Гитанас Науседа сказал, что правительство...

TOP новостей

Жизнь меняется: карантин введен еще в 8 муниципалитетах Литвы  возвращаются и штрафы (146)

С сегодняшнего дня до 24.00 ч. 11 ноября карантин введен...

Правительство Литвы одобрило отмену всех мероприятий и собраний (8)

В среду правительство Литвы приняло решение по...

В Литве за сутки установили 776 новых случаев коронавируса и три смерти (20)

Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему...

Москва призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией с Россией (70)

Москва призвала Литву пересмотреть готовящуюся...

Из-за ограничений снижается оборот ресторанов, грозит закрытие некоторых заведений (22)

"На данный момент оборот наших ресторанов снизился на...

|Maža didelių žinių kaina