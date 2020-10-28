aA
Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему растет. По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), за сутки установили 776 новых случаев коронавируса и три смерти.
По данным НЦОЗ на 12 ч. 28 октября:
В Литве подтверждены: 12 138 случаев
Болеют: 7440
За последние сутки заболели: 776
От коронавируса скончались: 144
По другим причинам умерли еще: 52 человека
Выздоровели: 4502
В изоляции находятся: 28 077
С 1 июня в Литве зафиксировали 393 привозных случаев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жизнь меняется: карантин введен еще в 8 муниципалитетах Литвы возвращаются и штрафы (146)
С сегодняшнего дня до 24.00 ч. 11 ноября карантин введен...
Правительство Литвы одобрило отмену всех мероприятий и собраний (8)
В среду правительство Литвы приняло решение по...
В Литве за сутки установили 776 новых случаев коронавируса и три смерти (20)
Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему...
Москва призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией с Россией (70)
Москва призвала Литву пересмотреть готовящуюся...
Из-за ограничений снижается оборот ресторанов, грозит закрытие некоторых заведений (22)
"На данный момент оборот наших ресторанов снизился на...