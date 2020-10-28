В Литве за сутки установили 776 новых случаев коронавируса и три смерти

По данным НЦОЗ на 12 ч. 28 октября:

В Литве подтверждены: 12 138 случаев

Болеют: 7440

За последние сутки заболели: 776

От коронавируса скончались: 144

По другим причинам умерли еще: 52 человека

Выздоровели: 4502

В изоляции находятся: 28 077

С 1 июня в Литве зафиксировали 393 привозных случаев.