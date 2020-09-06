В Литве за сутки установили 43 новых случая коронавируса

В настоящее время все еще болеют 1030 человек, 1954 выздоровели. Всего от COVID-19 умерли 86 человек, а 13 человек скончались от других причин. В изоляции находится 6047 человек. По состоянию на 1 июня в Литве выявлено 207 привозных случаев.