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За последние сутки в Литве подтверждено 43 новых случая коронавируса, общее число составило 3083, сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здравоохранения.
В Литве за сутки установили 43 новых случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

В настоящее время все еще болеют 1030 человек, 1954 выздоровели. Всего от COVID-19 умерли 86 человек, а 13 человек скончались от других причин. В изоляции находится 6047 человек. По состоянию на 1 июня в Литве выявлено 207 привозных случаев.

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