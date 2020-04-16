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За прошедшие сутки в Литве установили 37 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 1128.
В Литве за сутки установили 37 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Представитель правительства Гедрюс Сурплис уточнил, что в числе этих 37 человек - 9-ть проверили повторно, поэтому на самом деле за день установили 28 новых случаев коронавируса.

На данный момент в Литве выздоровели 178 человек, скончались – 30.

В среду в стране проверили 3860 образцов, в общей сложности проверено 48 537 образцов.

По данным на утро 16 апреля в лабораториях было 784 непроверенных образца.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
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