aA
Национальный центр общественного здравоохранения Литвы (НЦОЗ) 12 августа сообщил новые данные о распространении коронавируса.
В соответствии с новыми данными:
За последние сутки зафиксировали 26 новых случаев. Общее количество заболевших составляет 2309 человек.
До сих пор болеют: 532
От коронавируса скончался: 81
По другим причинам скончались: 13 больных
Выздоровели: 1683 человека
В изоляции находятся: 3016 человек
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва готовится ко второй волне коронавируса: реагентов хватит до октября (4)
Парламентский комитет нацбезопасности и обороны...
В Литве за сутки установили 26 случаев коронавируса (7)
Национальный центр общественного здравоохранения...
Глава КНБО: обсуждается введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси (1)
Председатель парламентского Комитета по национальной...
За последние сутки в Литве установили 6 привозных случаев коронавируса (1)
В среду Национальный центр общественного...
Минздрав Литвы: медучреждения обязаны гарантировать жителям возможность дозвониться в регистратуру (2)
Минздрав Литвы отреагировал на жалобы пациентов. Люди...