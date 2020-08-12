В Литве за сутки установили 26 случаев коронавируса

В соответствии с новыми данными:

За последние сутки зафиксировали 26 новых случаев. Общее количество заболевших составляет 2309 человек.

До сих пор болеют: 532

От коронавируса скончался: 81

По другим причинам скончались: 13 больных

Выздоровели: 1683 человека

В изоляции находятся: 3016 человек