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Национальный центр общественного здравоохранения Литвы (НЦОЗ) 12 августа сообщил новые данные о распространении коронавируса.
В Литве за сутки установили 26 случаев коронавируса
© Tomas Preikša

В соответствии с новыми данными:

За последние сутки зафиксировали 26 новых случаев. Общее количество заболевших составляет 2309 человек.

До сих пор болеют: 532
От коронавируса скончался: 81
По другим причинам скончались: 13 больных
Выздоровели: 1683 человека
В изоляции находятся: 3016 человек

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