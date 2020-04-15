aA
За прошедшие сутки в Литве установили 21 новый случай коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 1091.
В Литве за сутки установили 21 новый случай коронавируса
© Sipa / Scanpix

Всего в Литве от этого вируса скончались 29 человек.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Группа медэкспертов вынесла вердикт: можно запустить этап смягчения карантина в Литве (6)

Медэксперты, консультирующие правительство Литвы ,...

В Литве будут решать, разрешить ли работу части магазинов, малым предприятиям услуг (18)

В Литве рассмотрят вопрос смягчения некоторых условий...

Коронавирус в Литве унес жизни 29 человек (9)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Сразу несколько международных исследований поставили под сомнение преимущества ИВЛ в борьбе с COVID-19 (9)

В условиях когда нет никакого лекарства против...

Министр призывает работодателей позаботиться о работниках: ситуация в Неменчине вызывает беспокойство (7)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Глава Минздрава Литвы: распространение болезни остановилось Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён (174)

14 апреля во время онлайн-конференции глава Минздрава...

TOP новостей

Очаг вируса на швейном предприятии: больные свободно ходили по городку 19 заболели, 6 из них - в больнице (39)

В пасхальные выходные в Литве появилась информация об...

В Литве за сутки установили 21 новый случай коронавируса (9)

За прошедшие сутки в Литве установили 21 новый случай...

На коронавирус проверили советника премьер-министра, у которого нет никаких симптомов (8)

На коронавирус проверили советника премьер-министра...

Жители Литвы сказали, что думают о смягчении условий карантина (2)

7 из 10 участников опроса считают, что ограничение...

Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения (37)

Президент США Дональд Трамп объявил, что распорядился...

|Maža didelių žinių kaina