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По новейшим данным, в Литве за сутки подтверждены 73 новых случая коронавируса.
В Литве за сутки подтверждены 73 новых случая коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 23 сентября:

Всего подтверждено: 3932
Болеют: 1581
За последние сутки новые случаи: 73
Скончались: 87
Больные, которые умерли по другой причине: 18
Выздоровели: 2246
В изоляции: 15 977

С 1 июня зафиксировано 254 привозных случая.

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