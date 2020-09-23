В Литве за сутки подтверждены 73 новых случая коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 23 сентября:

Всего подтверждено: 3932

Болеют: 1581

За последние сутки новые случаи: 73

Скончались: 87

Больные, которые умерли по другой причине: 18

Выздоровели: 2246

В изоляции: 15 977

С 1 июня зафиксировано 254 привозных случая.