В Литве за сутки подтверждено 35 новых случаев коронавируса

17 случаев в Вильнюсском уезде, 9 в Каунасском, 3 в Утенском уезде, 2 в Таураге и Паневежисе, по 1 в Мариямпольском и Клайпедском уездах. 17 человек испытывают симптомы. Обстоятельства заражения 3 человек пока не выяснены.
Число подтвержденных случаев у конкретных лиц: 2874
Болеют: 938
Умерли: 86
Выздоровели: 1834 человека
В изоляции: 4969
С 1 июня было зарегистрировано 187 привозных случаев.
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