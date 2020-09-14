В Литве за сутки подтвержден 51 новый случай коронавируса

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За минувшие сутки в Литве подтвержден 51 случай коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3386, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1215 человек, 2071 – выздоровел.
В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 13 зараженных.
За сутки в лабораториях были проведены анализы 1382 проб, до сих пор исследована 695 тыс. 521 проба.
В изоляции находятся 8089 человек.
С 1 июня в Литве выявлено 229 привозных случаев.
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