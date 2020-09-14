В Литве за сутки подтвержден 51 новый случай коронавируса

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1215 человек, 2071 – выздоровел.

В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 13 зараженных.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 1382 проб, до сих пор исследована 695 тыс. 521 проба.

В изоляции находятся 8089 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 229 привозных случаев.