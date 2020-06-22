aA
22 июня утром в Литве подтвердили 3 новых случая коронавируса.
В Литве за сутки подтвердили 3 новых случая коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 22 июня:

Всего в Литве подтвердили: 1801 случай
Количество больных: 240
За последние сутки: 3
Количество скончавшихся от коронавируса: 76
Больных коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10
Выздоровели: 1475
В изоляции: 162

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Нахождение в обществе может кардинально измениться: Верига планирует новое мобильное приложение (108)

Правительство планирует купить еще одно мобильное...

В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса (4)

Министерство здравоохранения сообщает, что в Литве...

В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса (6)

Министерство здравоохранения сообщает, что в Литве...

TOP новостей

Иванов день в этом году будет иным: есть ряд требований, которые должны соблюдать все

Танцы и песни у костра в кругу друзей до самого утра –...

На коронавирус будут интенсивнее проверять жителей семи муниципалитетов (9)

В Ширвинтос, Вильнюсском районе, в Йонаве, Вильнюсе ,...

Мужчина, исписавший дорогу у дома премьера Литвы: он воспользовался служебным положением (3)

Бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и...

Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas

Раскрыта схема сокрытия налогов: не учтены 2,8 млн. евро, ущерб государству - миллион евро (8)

Клайпедское управление Службы расследования...

Фабийонишкского бассейна на весь Вильнюс мало: сколько еще бассейнов нужно городу (7)

1,5 года назад в Вильнюсе открылся Фабийонишкский...

|Maža didelių žinių kaina