В Литве за сутки подтвердили 3 новых случая коронавируса

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22 июня утром в Литве подтвердили 3 новых случая коронавируса.
По данным Национального центра общественного здравоохранения на 22 июня:
Всего в Литве подтвердили: 1801 случай
Количество больных: 240
За последние сутки: 3
Количество скончавшихся от коронавируса: 76
Больных коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10
Выздоровели: 1475
В изоляции: 162
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