В Литве за сутки подтвердили 3 новых случая коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 22 июня:

Всего в Литве подтвердили: 1801 случай

Количество больных: 240

За последние сутки: 3

Количество скончавшихся от коронавируса: 76

Больных коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10

Выздоровели: 1475

В изоляции: 162