aA
23 июня в Литве подтвердили 2 новых случая коронавируса. Сообщают, что от этого вируса скончался еще один человек.
В Литве за сутки подтвердили 2 новых случая коронавируса
© AFP / Scanpix

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 23 июня:

Всего в Литве подтвердили: 1803 случай
Количество больных: 233
За последние сутки: 2
Количество скончавшихся от коронавируса: 77
Больных коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10
Выздоровели: 1483
В изоляции: 131

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Один из новых случаев коронавируса в Литве - привозной (7)

За прошедшие сутки в Литве зафиксировали три новых...

Коронавирус: Испания открыла границы, в Германии инфекция снова распространяется (2)

В Европе пандемия коронавируса продолжает идти на спад,...

ВОЗ заявила о новом суточном рекорде заражений коронавирусом - более 180 тысяч

Во всем мире за сутки выявили 183 020 новых случаев...

В Литве за сутки подтвердили 3 новых случая коронавируса (4)

22 июня утром в Литве подтвердили 3 новых случая...

Коронакризис в Литве: важнейшие новости минувших выходных (3)

BNS представляет обзор важнейших новостей о...

TOP новостей

В центре Вильнюса открыт искусственный пляж (11)

Для тех, кто не может поехать на отдых за границу или на...

Хайрулло Сайфутдинов, мигрант из Узбекистана: в Литве хорошо, но скучаю по родным Хотел бы открыть кафе в центре Вильнюса, показать узбекскую кухню (15)

Непривычным для местного уха именем Хайрулло наш...

Просьба не злиться на тех, кто ездит на самокате по тротуару: все не так просто, как кажется (26)

Три года назад электросамокат в Литве был совершенно...

Депутаты призывают остановить оборудование пляжа на Лукишкской площади (16)

Депутаты-консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас...

В Литве за сутки подтвердили 2 новых случая коронавируса (4)

23 июня в Литве подтвердили 2 новых случая коронавируса...

|Maža didelių žinių kaina