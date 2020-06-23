В Литве за сутки подтвердили 2 новых случая коронавируса

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23 июня в Литве подтвердили 2 новых случая коронавируса. Сообщают, что от этого вируса скончался еще один человек.
По данным Национального центра общественного здравоохранения на 23 июня:
Всего в Литве подтвердили: 1803 случай
Количество больных: 233
За последние сутки: 2
Количество скончавшихся от коронавируса: 77
Больных коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10
Выздоровели: 1483
В изоляции: 131
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