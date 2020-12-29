В Литве за сутки от коронавируса скончались 78 человек

Это самое большое количество людей, скончавшихся за сутки.
За минувшие сутки выздоровели 4146 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Литве заразились 134 285 человек, 65 784 – еще болеют, 66 485 – выздоровели.
Коронавирус унес жизни 1347 человек, по иным причинам скончались еще 669 больных.
За минувшие сутки проверено 10 344 теста, всего в Литве выполнили 1 598 754 теста.
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