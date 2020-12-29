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За минувшие сутки в Литве установили 1921 новый случай коронавируса, скончались 78 человек, сообщает Департамент статистики.
В Литве за сутки от коронавируса скончались 78 человек
© DELFI / Kiril Čachovskij

Это самое большое количество людей, скончавшихся за сутки.

За минувшие сутки выздоровели 4146 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Литве заразились 134 285 человек, 65 784 – еще болеют, 66 485 – выздоровели.

Коронавирус унес жизни 1347 человек, по иным причинам скончались еще 669 больных.

За минувшие сутки проверено 10 344 теста, всего в Литве выполнили 1 598 754 теста.

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