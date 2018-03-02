Судья Вильнюсского участкового суда Линас Дудис сказал, что старший следователь 38-летний Сигитас Гулбинас три года не сможет работать на госслужбе, кроме того, его приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отсрочкой на два года.
Суд постановил, что Гульбинас должен заплатить штраф в размере 50 МПУ (1883 евро), с 22 до 6 ч. находиться дома, если выход не связан с работой и участвовать в специальной программе по коррекции поведения. Кроме того, он должен заплатить двум пострадавшим по 1000 евро в качестве возмещения морального ущерба.
"Гульбинас дискредитировал имя и престиж ГКП Вильнюсского округа и Электренскойо комиссариата, также нанес большой ущерб литовской полиции, как правоохранительному ведомству", – подчеркнул судья.
Кроме того, суд принял отдельное постановление в отношении коллеги Гильбинаса Эгле Каралюнайте, сообщил Генпрокуратуре о том, что она, возможно, совершила преступление, поскольку дала ложные показания в суде, пытаясь выгородить своего напарника.
Этому делу внимание уделила депутат Довиле Шакалене. Она приехала в суд и лично поблагодарила судью за принятое решение. Шакалене сказала, что узнала об этом случае от обратившихся к ней граждан и следила за делом с самого начала.
"Полицейский, долг которого защищать, охранять и помогать, вел себя с детьми совершенно иначе, по-садистски", – сказала депутат.
Она считает, что к таким историям надо относится принципиально, поскольку они подрывают доверие к полиции,а ведь там работает немало честных и преданных своему делу людей. Депутат была удивлена тем, что до вынесения приговора полицейский продолжал работать в полиции.
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