На этой неделе литовская полиция проводит массовые рейды. Было замечено, что водители предупреждают друг друга о полицейских на дороге, пишет Autobanas.lt.
Policijos reidas Taikos ir Savanorių prospektų sankryžoje
© DELFI / Rafael Achmedov

Читатель autobanas.lt был удивлен тем, что все еще есть водители, которые информируют других о полиции на дороге.

"Я думал, этого давно нет, но куда там... Все еще есть водители, которые включают дальний свет, предупреждая о рейде", – удивлялся читатель.

По его словам, неясно, кому посылают эту весть и кому она может быть актуальна.

"Я не совсем понимаю, кому они сигнализируют – пьяным за рулем, водителям без прав, техосмотра или страховки?", – недоумевал водитель.

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Литовская дорожная полиция знакома с этой привычкой водителей.

"Правила дорожного движения (ПДД) запрещают использовать в качестве предупреждения дальний свет, если он может ослепить других водителей (даже через зеркало заднего вида), этот свет разрешено включать только в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Значит в правилах в принципе нет запрета на использование дальнего света, но перечислены все ситуации, в которых его можно включать, в других целях его использовать нельзя.

Напомним, что полиция работает открыто, не скрываясь, а безответственное использование дальнего света может стать причиной ДТП или помочь нарушителю избежать проверки", – предупреждает представитель полиции Мария Казанович.

Мало того, в Кодексе административных правонарушений ЛР сказано, что за такие действия водителя может ждать штраф:

"За нарушение правил использования дальнего света, за переход на дальний свет в темное время суток на расстоянии ближе 150 м к другому транспортному средству грозит штраф в размере от 30 до 90 евро".

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