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В Литве за последние сутки установлено 160 новых случаев коронавируса, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
По данным НЦОЗ на 9 ч. 11 октября:
Всего в Литве подтверждено: 6122
Болеют: 3220
За последние сутки новых: 160
Скончались: 103
Больные, которые умерли по другим причинам: 2777
В изоляции находятся: 32 607
С 1 июня зафиксировано 314 привозных случаев.
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