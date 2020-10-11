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В Литве за последние сутки установлено 160 новых случаев коронавируса, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Koronaviruso tyrimas
Koronaviruso tyrimas
© Stop kadras

По данным НЦОЗ на 9 ч. 11 октября:

Всего в Литве подтверждено: 6122

Болеют: 3220

За последние сутки новых: 160

Скончались: 103

Больные, которые умерли по другим причинам: 2777

В изоляции находятся: 32 607

С 1 июня зафиксировано 314 привозных случаев.

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