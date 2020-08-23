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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за прошедшие сутки в Литве установили 41 новый случай коронавируса (COVID-19). 25 из них в Вильнюсском округе, 10 – в Каунасском, 3 – в Утенском. Еще 2 случая зарегистрированы в Паневежском округе и 1 в Клайпедском круге.
НЦОЗ информирует, что всего в Литве зафиксировали 2635 случаев COVID-19, до сих пор болеют 770 человек, 1766 – выздоровели.
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