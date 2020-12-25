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В Литве за последние сутки установили 2691 новый случай коронавируса, сообщает Департамент статистики.
Всего в Литве диагностировано: 126 581
За минувшие сутки скончались: 19
Всего скончались: 1205
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 598
За сутки выздоровели: 158
Выздоровели: 60 946
До сих пор болеют: 63 832
За сутки проверено 9913 образцов
Всего за весь период сделан 1 570 101 тест
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