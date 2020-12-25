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В Литве за последние сутки установили 2691 новый случай коронавируса, сообщает Департамент статистики.
Koronavirusas Panevėžyje
Koronavirusas Panevėžyje
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Всего в Литве диагностировано: 126 581

За минувшие сутки скончались: 19

Всего скончались: 1205

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 598

За сутки выздоровели: 158

Выздоровели: 60 946

До сих пор болеют: 63 832

За сутки проверено 9913 образцов

Всего за весь период сделан 1 570 101 тест

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