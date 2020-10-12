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В Литве за последние сутки диагностировано 125 новых случаев коронавируса.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Всего: 6248
Болеют: 3330
Выздоровели: 2793
Скончались: 103
Больные, которые умерли по другим причинам: 22
В изоляции находятся: 31 286

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