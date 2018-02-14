Комиссия утверждает, что за последний год установлены три случая, когда были зафиксированы три нарушения в связи с подстрекательством к войне и ненависти в программах "РТР - Планета".
Комиссия утверждает, что в показанной в марте прошлого года передаче канала "РТР - Планета" звучали угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями. В другой передаче в мае звучали угрозы оккупировать стран Балтии.
Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала " РТР - Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского в программах канала. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения.
Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал " РТР - Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, КЛРТВ отозвала это ограничение.
Представительница Европейского вещательного союза (ЕВС) заявила, что в борьбе с российской пропагандой пользу принесет не ограничения российских каналов, а создание альтернативы.
"Когда так много открытых каналов, открытых возможностей информации, не время запрещать информацию, лучше ответить на это более широким, подробным содержанием, высокого качества. Я бы сказала, что вместо запретов следует создавать на национальном уровне больше качественных программы, направленных на различные группы общества", - сказала BNS представитель организации в Восточной Европе Радка Бечева.
В ЕВС входят 73 представители из 56 государств.
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