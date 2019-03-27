Так в Великобритании испытывают программу, которая должна компенсировать отказавшимся от автомобилей жителям расходы на общественный транспорт.
Водителям будут платить 3000 фунтов в год, если они согласятся сменит автомобиль на общественный транспорт. Так правительство намерено бороться с большим количеством автомобилей и загрязнением воздуха.
Издание Times сообщает, что в этом году запускают испытательную программу, деньги будут выплачивать водителям, отказавшимся от автомобиля в пользу общественного транспорта, аренды электроавтомобиля или велосипеда - платить будут 2000 фунтов стерлингов (около 2300 евро) и 3000 фунтов стерлингов (3500 евро).
Участникам программы деньги переведут на счет мобильного приложения, их можно будет тратить на разный экологический транспорт.
Этот проект обойдется в 20 млн. фунтов стерлингов (23,4 млн. евро) и начнут его осуществлять в Ковентри, потом – в Западном Мидлендсе (12 муниципалитетов), а потом и в других частях страны, если испытание покажет, что идея успешная.
Надеются, что во время испытательного срока такой возможностью воспользуются около 100 водителей.
Если программа оправдает себя, то будет введена во всей стране на все время.
Премьер-министр Литвы привез в ГИК собранные подписи
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...
Читатели портала делятся первыми весенними цветами
Несмотря на то, что во вторник в Литве выпал снег, в...
Через несколько дней в Каунасе откроется Министерство сельского хозяйства (2)
Зеркальное Министерство сельского хозяйства Литвы...
Предупреждение водителям: резину надо менять не по календарю (3)
С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка...
Адвокаты осужденных по делу 13 января намерены обжаловать приговор (6)
Адвокаты осужденных по делу о событиях 13 января 1991 года...
TOP новостей
В Литве за военные преступления заочно осуждены Язов, Головатов и Усхопчик Прямая трансляция (334)
В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по...
Предупреждение водителям: резину надо менять не по календарю (3)
С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка...
В Литве за отказ от старого авто будут платить несколько сот евро, а в Англии – круглую сумму каждый год (7)
Пока Литве планируют платить за отказ от старого...
"Попустительство прихотям России": Кубилюс выпал из борьбы за пост главы Совета Европы (25)
Консерватор Андрюс Кубилюс в среду выпал из борьбы за...
Премьер-министр Литвы привез в ГИК собранные подписи
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...