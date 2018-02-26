Как сообщила в понедельник Генпрокуратура, вильнюсские прокуроры завершили досудебное расследование, в котором обвинения предъявлены 78-летнему издателю Повиласу Масилёнису.
Издательство Politika, принадлежащее возглавляемой им компании Musu gaires, выпустило перевод книги Г. Сапожникой "Кто кого предал" под названием Isdavystes kaina (Цена предательства).
Как сообщает прокуратура, в этом издании тенденциозно искажаются исторические факты об убийстве безоружных людей у Вильнюсской телебашни, об убийстве полицейских и таможенников на КПП в Мядининкай в 1991 году, и прочих событиях в Литве в 190-191 годах.
По словам возглавлявшего досудебное расследование прокурора отдела расследования оргпреступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры Томаса Ульдикиса, П. Масилёниса обвиняют в том, что инициируя литовское издание книги Г. Сапожниковой и одобряя в предисловии издательства утверждения из книги, он оскорбительным образом публично одобрил и грубо принизил агрессию 1990–1991 годов против Литвы, а также тяжкие и особо тяжкие преступления участвовавших в ней лиц против Литовского государства и жителей.
В ходе расследования было установлено, что П. Масилёнис по собственной инициативе перевел книгу Г. Сапожниковой на литовский язык и написал к литовскому изданию предисловие издателя, из собственных средств оплатил типографии услуги по изданию книги.
Эта книга выпущена в количестве 530 экземпляров.
По причине своей деятельности Г. Сапожникова объявлена в Литве персоной нон грата, и въезд в страну ей запрещен.
Дело П. Масилёниса передано для дальнейшего рассмотрения в Участковый суд города Вильнюса. Издателю грози штраф, лишение свободы до двух лет, арест или ограничение свободы.
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