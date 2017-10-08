Согласно приказу министра здравоохранения, перед получением прав водители всех категорий (AM, A1, A2, A, B1, B и BE) обязаны пройти курсы оказания первой медицинской помощи.

На этих курсах будущие водители учатся оценивать состояние пострадавших и оказывать им соответствующую помощь. В случае необходимости водители должны уметь сделать искусственное дыхание.

Кристина, которая водит машину уже два года, со смехом и возмущением вспоминает курсы по оказанию первой помощи. "Сама школа, учителя и инструкторы были отличными, все экзамены удалось сдать с первого раза. А вот курсы оказания первой помощи провели инструкторы, которых пригласила школа. Не помню, сколько стоили курсы, но они были жалкими и абсолютно бесполезными", – сказала Кристина, заметив, что им включили старый видеоматериал (где-то 1992 г.) - это заняло около 20 минут, после чего все получили свидетельства о том, что курс прослушан.

Кристина сказала, что никаких навыков не получила. "Я не смогла бы оказать первую помощь. Я планировала поинтересоваться этой темой, поскольку это актуально и может пригодиться в любой момент. Я считаю, что каждый человек должен обладать такими навыками", – считает водитель.

Координатор первой помощи Службы помощи Мальтийского ордена Александра Подосетникова сказала, что все больше людей осознает, что они должны помочь пострадавшим в случае несчастья, меняется отношение к курсам оказания первой помощи.

"Правда, все еще встречаются такие люди, которые считают, что такие курсы не нужны", – заметила Подосетникова.

Она сказала, что во время таких курсов качественные видеоматериалы полезны, но надо все действия отработать и на практике.

Собеседница уверена, что недостаточно один раз пройти такие курсы – подобные знания надо часто повторять и обновлять ежегодно. Если этим не пользуешься, то такие сведения забываются, навыки не вырабатываются.

Представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте подчеркнула, что по ПДД водители должны уметь оказывать пострадавшим в ДТП первую помощь. Однако полиция не может проверить, могут ли водители оказать подобную помощь.

В соответствии со 144 ст. УК ЛР (за неоказание необходимой помощи, когда жизни человека грозит опасность) за нарушение грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до двух лет.

Специалист Минздрава Мартинас Пукас сказал, что курсы по оказанию первой помощи ведут только лицензированные специалисты, а контролирующие ведомства проверяют качество их работы.

"Однако не исключено, что в некоторых случаях курсы могут быть недостаточно качественными. Чтобы избежать этого, Минздрав просит всех будущих водителей сообщать о случаях некачественного ведения курсов", – призывает специалист.

По его словам, контролирует специалистов, которые ведут курсы по оказанию первой помощи, Национальный центр общественного здоровья при Минздраве.