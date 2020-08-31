В Литве за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса

В настоящее время коронавирусом в Литве больны 967 человек, 1840 человек выздоровели.
В изоляции находятся 4890 человек.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 188 завозных случаев Covid-19.
За минувшие сутки проверено 1535 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 639 044.
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