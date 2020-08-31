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За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, общее число заражений с начала пандемии выросло до 2906, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здравоохранения.
В Литве за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса
© DELFI / Josvydas Elinskas

В настоящее время коронавирусом в Литве больны 967 человек, 1840 человек выздоровели.

В изоляции находятся 4890 человек.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 188 завозных случаев Covid-19.

За минувшие сутки проверено 1535 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 639 044.

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