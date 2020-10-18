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В Литве за последние сутки было выявлено 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрирован 7521 случай COVID-19 и 113 летальных исходов.
В Литве за минувшие сутки установлено 252 новых случая коронавируса
© Zuma Press / Scanpix

Всего в стране зарегистрирован 7521 случай COVID-19 и 113 случаев смерти.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 18 октября:

Количество подтвержденных случаев у конкретных людей: 7521 Все еще болеют: 4276
Количество новых подтвержденных COVID-19: 252
Количество смертей от коронавируса: 113
Умерли по другим причинам: 35
Количество выздоровевших: 3097
В изоляции: 33 466

С 1 июня зарегистрировано 349 привозных случаев.

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