В Литве за минувшие сутки установлено 252 новых случая коронавируса

Всего в стране зарегистрирован 7521 случай COVID-19 и 113 случаев смерти.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 18 октября:

Количество подтвержденных случаев у конкретных людей: 7521 Все еще болеют: 4276

Количество новых подтвержденных COVID-19: 252

Количество смертей от коронавируса: 113

Умерли по другим причинам: 35

Количество выздоровевших: 3097

В изоляции: 33 466

С 1 июня зарегистрировано 349 привозных случаев.