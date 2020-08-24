В Литве за минувшие сутки подтверждено 38 новых случаев коронавируса и 85-ая смерть

Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2673.

В настоящее время коронавирусом в Литве больны 807 человек, 1766 человек выздоровели.

В изоляции находятся 3460 человек.

От коронавируса скончались 85 человек. Еще 15 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 169 привозных случаев Covid-19.

За минувшие сутки проверено 1635