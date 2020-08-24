В Литве за минувшие сутки подтверждено 38 новых случаев коронавируса и 85-ая смерть

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев коронавируса, также зарегистрирована 85-ая смерть от этой болезни, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Reuters / Scanpix

Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2673.

В настоящее время коронавирусом в Литве больны 807 человек, 1766 человек выздоровели.

В изоляции находятся 3460 человек.

От коронавируса скончались 85 человек. Еще 15 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 169 привозных случаев Covid-19.

За минувшие сутки проверено 1635

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