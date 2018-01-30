"В прошлом году Литва практически лишилась населения размером с город, крупнее Мариямполе (...) Сокращение на 37,8 тыс. людей - это общее сокращение постоянных жителей, которое обусловлено и смертностью, и эмиграцией. Несомненно, эмиграция оказала наибольшее влияние на сокращение населения. Год за годом, не меняется этот портрет (уезжающих – BNS), уезжают в основном жители работоспособного возраста. Почти половина уехавших в 2017 году были жителями до 29 лет, одним словом, уезжают молодые люди", - заявила во вторник на пресс-конференции глава Департамента статистики Вилия Лапенене.

В прошлом году эмигрировали 57,2 тыс. жителей, на 6,9 тыс. (13,8%) больше, чем в 2016 году. В октябре страну покинули 30 тыс. мужчин и 27,2 тыс. женщин. По сравнению с 2016 годом, количество эмигрировавших мужчин выросло на 4,6 тыс. (18,1%), женщин – на 2,3 тыс. (9,3%).

Каждый второй эмигрировавший мужчина или женщина были в возрасте 20-29 лет. По данным департамента, в 2017 году эмигрировало на 27,9 тыс. человек больше, чем иммигрировало, и было на 9,9 тыс. больше смертей, чем рождений (в 2016 году – соответственно на 30,2 тыс. и на 10,5 тыс.). В прошлом году родились 29,6 тыс. младенцев, что на 1 тыс. младенцев (3,3%) меньше, чем в 2016 году, умерло 39,5 тыс. человек или на 1,6 тыс. (4%) меньше, чем в 2016.

"Прогнозы достаточно грустные. Если рождаемость не вырастет, проблема старения по-прежнему будет актуальной, и, конечно, жителей, находящихся на содержании будет больше. Кроме того, все будет зависеть и от масштабов эмиграции. Хотя уже действительно отмечается положительная тенденция, особенно в декабре месяце, когда немалая часть граждан Литвы вернулась в страну - они декларировали свой приезд", - пояснила В. Лапенене.

В 2017 году в Литву иммигрировали 29,3 тыс. человек, на 9,2 тыс. (45,5%) больше, чем в 2016 году. На жительство в Литву вернулись 18,8 тыс. литовских граждан (64,2% всех иммигрантов) – на 4,6 тыс. (32,6%) больше, чем в 2016 году. В прошлом году в страну иммигрировали 10,5 тыс. иностранцев, это на 4,5 тыс. (в 1,8 раза) больше, чем в 2016 году.

Иммигрировало больше мужчин, чем женщин, соответственно 19,5 тыс. и 9,8 тыс. Каждый третий иммигрировавший мужчина или женщина были в возрасте 20–29 лет.