Черта абсолютной бедности в прошлом году составила 11,1% – на 2,7% ниже, чем в 2017 году (13,8%), сообщил Департамент статистики.
Показатели бедности рассчитываются на основании доходов предыдущего года – для расчета показателей риска бедности 2018 года использовались данные о доходах, полученных в 2017 году.
Доходы, которые ниже черты абсолютной бедности, в городе получали 8,3% жителей (в пяти крупнейших городах страны – 5,5%, в других городах – 13%), на селе – 16,8% жителей.
Ниже уровня риска бедности в Литве в прошлом году находилось около 645 тыс. человек, которые составляли 22,9% всего населения страны. За год процент жителей, находившихся за чертой бедности, не изменился.
Уровень риска бедности в прошлом году был 345 евро на одного человека и 724 евро на семью, состоящую из двоих взрослых и двоих детей в возрасте до 14 лет. Из-за увеличения доходов населения граница уровня бедности в прошлом году повысилась на 12,4%.
Черта абсолютной бедности и уровень риска бедности рассчитывается на основании одной и той же методики, однако отличается способ установления черты бедности и сумма. Чертой абсолютной бедности считается необходимая для удовлетворения минимальных потребностей сумма средств, которая рассчитывается на основании утвержденной Министерством социальной защиты и труда методика расчета величины минимальных потребностей потребления.
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