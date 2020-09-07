"Около 19 ч. со мной связалась представитель публичного учреждения "Будь моим другом и попросила о помощи. Она сказала, что в выходные дни не удается связаться с инспекторами Государственной продовольственно-ветеринарной службы. На месте уже есть полиция. Полицейским нужен ветеринар, который мог бы оценить состояние животных и проверить, нет ли у них чипов (среди животных могут быть и краденые)", – рассказала ветеринар.

"Я согласилась, поскольку уже слышала о Кретингском случае, а меня заверили, что в Таурагском округе ситуация такая же. Полицейских, когда я приехала, уже не было, но было много молодежи. Усадьба находилась за высоким забором, только через окна мы могли увидеть животных в клетках, много собак бегало по территории", – рассказала собеседница.

"Я поняла, что одна ничего не смогу сделать, у меня нет разрешение на проникновение на частную территорию. Хозяев не было, никто меня не впустил. Тогда я связалась с главным инспектором ГПВС и она приехала в указанное место. Но и тут оказалось, что она ничего не может сделать без старосты. Вызвали старосту, полицию", – рассказала Барацявичюте, заметив, что когда приехала полиция, приехал и владелец усадьбы.

"В большом вольере во дворе было 5 лабрадоров. Достаточно упитанные, места у них было вдоволь, они были веселые. Только пол в вольере был из досок, поэтому мы велели подстелить солому. Еда и вода у них были. Все в порядке", – рассказала врач.

"Когда хозяин открыл хлев, мы почувствовали резкий запах мочи, никакой вентиляции, дышать было тяжело. Я понимаю, что помещение, где находятся животные розами не пахнет, но там дух был невыносимый", – рассказала специалист.

"Там в одном загоне были два лабрадора, никакой подстилки у них не было. Рядом валялись две дохлые крысы. Еда у собак была, но воды не было.

В другом помещении было много загонов. Пол бетонный, загажен испражнениями, стоят лужи мочи, никакого места, где можно лечь, у собак не было, игрушек не было. Людей собаки не боялись, были упитанными. Но условия их содержания антисанитарные, ужасные – даже между пальцами на лапах экскременты", – рассказала ветеринар.

"Выяснилось, что три собаки были с чипами. Хозяин усадьбы не смог предъявить паспорта животных. Специалисты решили временно перевезти этих животных в ПУ "Будь моим другом". Владельцу велели вычистить помещение и создать нормальные условия для содержания собак", – сказала Барацявичюте.

"К сожалению, нелегальные питомники - это бомба замедленного действия, она взорвалась из-за бездеятельности ГПВС и других ведомств", – сказала Бригита Кимантайте, глава организации по защите прав животных.

Она заметила, что в данном случае речь идет о питомнике, где разводят собак без документов.

Напомним, что 3 сентября подобное место обнаружили в Кретингском районе после исчезновения вест-хайленд-уайт-терьера. Его нашли в клетке, рядом были клетки с еще 18 породистыми собаками.