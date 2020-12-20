В Литве выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались

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Количество новых случаев за последние сутки: 2927
Общее число случаев в Литве: 112359
Умерли: 1019
Умерли по другим причинам: 510
Выздоровели: 50721
Болеют: 60109
Проведенные тесты за минувшие сутки: 8106
В общей сложности с начала пандемии в Литве проверено 1 504 085 проб.
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