В Литве выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались

Количество новых случаев за последние сутки: 2927

Общее число случаев в Литве: 112359

Умерли: 1019

Умерли по другим причинам: 510

Выздоровели: 50721

Болеют: 60109

Проведенные тесты за минувшие сутки: 8106

В общей сложности с начала пандемии в Литве проверено 1 504 085 проб.