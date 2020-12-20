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За минувшие сутки в Литву было выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались.
В Литве выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались
© Vidmantas Balkūnas

Количество новых случаев за последние сутки: 2927

Общее число случаев в Литве: 112359

Умерли: 1019

Умерли по другим причинам: 510

Выздоровели: 50721

Болеют: 60109

Проведенные тесты за минувшие сутки: 8106

В общей сложности с начала пандемии в Литве проверено 1 504 085 проб.

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