В Литве выявлен еще один случай коронавируса - на этот раз у вернувшегося из ЮАР

Инфекция установлена у пациента, вернувшегося из Южно-Африканской Республики. Он находится в Паневежской больнице.

Состояние вернувшегося из ЮАР пациента сложное, он входит в группу риска, подтвердил глава Минздрава Аурелиюс Верига.

"К сожалению, это пациент из группы риска, насколько я располагаю данными, образец был взят в больнице, когда состояние уже было тяжелым. Это первый пациент из группы риска и в тяжелом состоянии", – сказал 17 марта Литовскому радио Верига.

"Я на самом деле не могу комментировать, во-первых, я немного знаю о состоянии, поэтому подробно комментировать не можем. Я думаю, что достаточно информации о том, что состояние на самом деле сложное", – сказал министр.

Он подтвердил, что пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам министра, пациенту больше 60 лет.

Министр сказал, что невозможно точно сказать, где пациент заразился коронавирусом, но, вероятнее всего, это произошло в дороге.

"Вероятнее всего, что он заразился в аэропорту или самолете, где пассажиры сидят рядом друг с другом, такой вариант возможен", – заметил Верига.

На данный момент в Литве установлено 18 случаев COVID-19, все они – привозные. Первая пациентка уже выздоровела и находится дома.

Минздрав напоминает, что с понедельника все вернувшиеся из любой зарубежной страны, а не из отдельных, как было до сих пор, обязаны соблюдать самоизоляцию на протяжении 14 дней. За несоблюдение режима грозит наказание.

В Литве объявлен двухнедельный карантин. Во время карантина рекомендуют максимально избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, при общении соблюдать безопасную дистанцию, особое внимание уделять гигиене рук.