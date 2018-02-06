По мере приближения торжества по случаю 100-летия Литовского государства в Литве растет спрос на национальные флаги, пишет Lietuvos žinios.
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Представитель интернет-магазина Pigu.lt Гедре Вилке сказала, что за январь и несколько февральских дней было продано в два раза больше литовских флагов, чем за весь 2017 год, а если сравнивать с данными за январь 2017 года – в восемь раз больше.

Представитель сети Maximа Вилма Друленен сказала, что по сравнению с тем же периодом прошлого года, спрос на товары с литовской атрибутикой вырос больше чем на 30% и продолжает расти.

"Мы едва успеваем пополнять запасы. Заказы еще выполняем, но уже приближаемся к критической точке. Флаги стандартных размеров еще есть. Однако мы получили на 30% больше индивидуальных заказов на флаги разного формата и это уже практически предел наших возможностей", – сказала представитель студии PICOline, которая занимается изготовлением флагов, Кристина Баканене.

Глава AKA Baltic Айварас Андрюшкявичюс сказал, что спрос на флаги вырос не процентно, а в разы.

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