Представитель интернет-магазина Pigu.lt Гедре Вилке сказала, что за январь и несколько февральских дней было продано в два раза больше литовских флагов, чем за весь 2017 год, а если сравнивать с данными за январь 2017 года – в восемь раз больше.
Представитель сети Maximа Вилма Друленен сказала, что по сравнению с тем же периодом прошлого года, спрос на товары с литовской атрибутикой вырос больше чем на 30% и продолжает расти.
"Мы едва успеваем пополнять запасы. Заказы еще выполняем, но уже приближаемся к критической точке. Флаги стандартных размеров еще есть. Однако мы получили на 30% больше индивидуальных заказов на флаги разного формата и это уже практически предел наших возможностей", – сказала представитель студии PICOline, которая занимается изготовлением флагов, Кристина Баканене.
Глава AKA Baltic Айварас Андрюшкявичюс сказал, что спрос на флаги вырос не процентно, а в разы.
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