Сложные условия наблюдаются в восточной и юго-восточной части Литвы, там из-за снега дороги местами покрыты слоем талого снега, с колеями.
В Расейнском и Алитусском районах гололед.
В Варенском, Пренайском у Каунасском районах на дорогах с неинтенсивным движением образовался иней.
На остальной части территории страны дорожное покрытие в основном влажное или-за дождя.
Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на взморье – до 5 градусов тепла.
По данным Гидрометеорологической службы, днем во многих районах ожидаются небольшие осадки, вечером прогнозируют гололед. Температура днем 1-6 градусов тепла, вечером от 0 до 5 градусов мороза.
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