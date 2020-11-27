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В пятницу вечером на части территории Литвы выпал первый снег. В фейсбуке читатели делятся фотографиями из Утены, Паневежиса, снег идет и в столице.
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