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В пятницу вечером на части территории Литвы выпал первый снег. В фейсбуке читатели делятся фотографиями из Утены, Паневежиса, снег идет и в столице.
Pirmasis sniegas Vilniuje
Pirmasis sniegas Vilniuje
© Skaitytojos nuotr.

Синоптики прогнозируют, что похожей ситуация будет и в выходные.

Pirmasis sniegas Utenoje
Pirmasis sniegas Utenoje
© Skaitytojo nuotr.

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