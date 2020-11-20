В Литве выпал первый снег

Скопировать ссылку В Литве выпал первый снег

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20 ноября над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, похолодает. Синоптики информировали, что в эти дни выпадет первый снег, правда, он сразу же растает. И вот – первый снег уже выпал в Сувалькии.