В воскресенье в Литве проходит второй тур президентских выборов и выборы в Европарламент.
© DELFI / Karolina Pansevič

26 мая, в день выборов, голосование проходит на избирательных участках с 7 до 20 часов. В избирательные списки внесены 2 млн 487 тыс. 745 избирателей.

За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и депутат парламента Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.

Статьи по теме:
В Литве досрочно проголосовали 9,56% избирателей  (4)
В Литве наступил день тишины перед вторым туром выборов президента и выборами в Европарламент  (8)

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

Активность такая же, как две недели назад

Во втором туре президентских выборов активность пока немного ниже, чем две недели назад, в первом туре.

Во время досрочного голосования и в два первых часа голосования в воскресенье проголосовали 13,31% избирателей. Это немного меньше, чем в первом туре две недели назад, когда явка на такое же время была 13,47%.

Статьи по теме:

Науседа с супругой проголосовал на выборах президента досрочно (2)

24 мая на выборах президента досрочно проголосовал...

Карбаускис: успех "крестьян" на выборах ЕС будет зависеть от явки избирателей (2)

Проголосовавший в пятницу досрочно на выборах лидер...

Лидер Избирательной акции поляков Литвы на выборах поддержал Науседу (8)

Лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза...

Глава штаба Науседы рассказал о расходах и планах (1)

У одних доходы непрозрачные, а у других – неэффективные...

Литовские "крестьяне" призывают голосовать за Науседу (11)

Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ,...

Шимоните уже наметила первые работы на случай избрания (16)

В воскресенье утром на выборах президента Литвы...

Общество

У жителей Литвы еще остались 450 млн. литов (1)

После введения евро в Литве прошло 4 года. Жители...

Погода: прогнозируют дожди и грозы

В воскресенье над странами Балтии установится...

В Вильнюсе под окнами многоквартирных домов расхаживал лось (2)

24 мая после обеда жители вильнюсского микрорайона...

Грядут перемены: крупные города Литвы представили план изменения системы общественного транспорта (17)

В последнее время много говорят о том, что когда начнут...

Эксперты раскритиковали поведение водителей: слишком много эмоций за рулем (7)

Вместе с теплой погодой пришло время более быстрой езды...

TOP новостей

В Литве выбирают президента и европарламентариев (41)

В воскресенье в Литве проходит второй тур...

Такой год на литовском взморье - последний: многие забыли об ограничениях (2)

Депутат литовского парламента Аушрине Армонайте в...

Грядут перемены: крупные города Литвы представили план изменения системы общественного транспорта (17)

В последнее время много говорят о том, что когда начнут...

Эксперты раскритиковали поведение водителей: слишком много эмоций за рулем (7)

Вместе с теплой погодой пришло время более быстрой езды...

Шимоните уже наметила первые работы на случай избрания (16)

В воскресенье утром на выборах президента Литвы...