В воскресенье в Литве состоялся второй тур президентских выборов и выборы в Европарламент.
© DELFI / Orestas Gurevičius

26 мая, в день выборов, голосование проходило на избирательных участках с 7 до 20 часов. В избирательные списки внесены 2 млн 487 тыс. 745 избирателей.

За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и депутат парламента Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.

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В выборах в Европарламент участвовали 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

Во втором туре президентских выборов в Литве к 19 ч. проголосовали больше 50% избирателей.

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