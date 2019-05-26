26 мая, в день выборов, голосование проходило на избирательных участках с 7 до 20 часов. В избирательные списки внесены 2 млн 487 тыс. 745 избирателей.
За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и депутат парламента Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.
В выборах в Европарламент участвовали 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.
В целом Литва выберет 11 европарламентариев.
Во втором туре президентских выборов в Литве к 19 ч. проголосовали больше 50% избирателей.
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