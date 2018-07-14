Со следующего года так называемым культурным паспортом смогут пользоваться все школьники страны. В год культурный паспорт одного школьника составит 15 евро, в сентябре-декабре этого года каждый первоклассник получит культурный паспорт стоимостью 5 евро.
В пятницу министры культуры и просвещения Литвы Лиана Руоките-Йонссон и Юргита Пятраускене подписали в Вильнюсе концепцию культурного паспорта.
По словам министра культуры Л. Руоките-Йонссон, из опубликованного в интернете списка школы, классы смогут выбирать, какой услугой воспользоваться.
Планируется, что ученики начальных классов смогут пользоваться культурными паспортами только в организованных группах, а ученики старших (9 – 12) классов – и самостоятельно, а также в малых группах.
В этом году, в первый учебный год действия культурного паспорта, в целом будет выделено на эту программу 593,5 тыс. евро.
А с 2019 года, когда в проект культурного паспорта будут вовлечены ученики всех возрастов, в течение календарного года в целом на программу планируется выделить 4,808 млн евро.
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