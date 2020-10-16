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С пятницы в Литве запрещена лимитированная до этого ловля лосося и кумжи, сообщил Департамент охраны окружающей среды.
Matuojama lašiša
Matuojama lašiša
© Asmeninis albumas

Этот запрет будет действовать до 25 декабря.

Это делается для того, чтобы защитить от браконьеров идущих на нерест лососевых.

Департамент охраны окружающей среды утверждает, что повысил готовность сил и призвал присоединиться к этой инициативе сотрудников полиции, Службы охраны госграницы Литвы, Службы общественной безопасности и прочих должностных лиц.

За незаконную ловлю лосося и кумжи предусмотрен штраф до 550 евро с конфискацией приспособлений для ловли, также применяется базовая расценка расчета ущерба в 970 евро.

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