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В ноябре в Литве было меньше 2.795 млн. постоянных жителей. За месяц их число сократилось на 464 человек.
В Литве второй месяц подряд сокращается количество постоянных жителей
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Департамента статистики, в начале ноября этого года в Литве было на 944 жителей больше, чем в ноябре 2019 г.

Спад числа жителей в стране фиксируется второй месяц подряд.

Постоянные жители – все лица, которые на период подсчета постоянно проживали в Литве.

Напомним, что в сентябре 2018 года количество жителей в Литве было меньше 2,8 млн. В этом году впервые за 28 лет количество жителей в стране увеличилось.

До этого в последний раз число жителей увеличилось в 1991 году. По данным на 1 января 2020 года, в Литве проживали 2.7943 млн. жителей – на 145 больше, чем годом ранее.

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